Туристам в Египте рассказали, где выше риск встретить рыбу-хирурга

Ранее в июне российские туристы жаловались в социальных сетях на «уколы и царапины» после встреч с рыбой-хирургом на курортах Красного моря в Египте. Они указывали, что не на всех пляжах есть таблички, предупреждающие о необходимости соблюдать меры предосторожности.