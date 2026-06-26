США направили в Венесуэлу два корабля и самолеты для оказания помощи

«Глава Южного командования ВС США генерал Фрэнсис Донован направил значительные силы для участия в операции, включая десантный транспортный корабль Fort Lauderdale и прибрежный боевой корабль Billings. Также будут задействованы транспортные самолеты C-17 Globemaster и C-130 Hercules, разведывательные платформы и вертолеты», — говорится в заявлении командования.
Как утверждает командование, эти силы будут обеспечивать транспортировку и поддержку сотрудникам правительства США, поисково-спасательным группам и межведомственным партнерам, которые оценивают ущерб, ищут пострадавших и доставляют критически важную помощь.
«Южное командование продолжит тесно взаимодействовать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и руководства применением непревзойденных логистических и оперативных возможностей вооруженных сил США в поддержку оперативных операций по оказанию помощи в пострадавших районах», — говорится в заявлении.
В Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке Геологической службы США, составила 7,2, а второй — 7,5. После этого последовало еще 30 подземных толчков. Власти сообщили, что по меньшей мере 188 человек погибли, 1520 получили ранения, еще 157 пропали без вести, под завалами остаются больше 200 человек. Были разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения. Москва заявила о готовности помочь Каракасу.