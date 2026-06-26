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Воздушная тревога охватила Киев и ещё семь областей Украины

Сирены предупреждения о воздушной угрозе включились в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и ещё четырёх регионах.

Сирены предупреждения о воздушной угрозе включились в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и ещё четырёх регионах.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Первым сигнал прозвучал в Киеве в 02:53 мск. Минутой позже сирены начали работать в соседних областях.

Тревога также была объявлена в отдельных районах Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.

Ранее взрывы прозвучали в Харькове, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги.

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