Воздушная тревога охватила Киев и ещё семь областей Украины

Сирены предупреждения о воздушной угрозе включились в украинской столице, а также в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях и ещё четырёх регионах.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Первым сигнал прозвучал в Киеве в 02:53 мск. Минутой позже сирены начали работать в соседних областях.
Тревога также была объявлена в отдельных районах Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областей.
Ранее взрывы прозвучали в Харькове, Сумах и Полтаве на фоне воздушной тревоги.
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