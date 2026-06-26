Число погибших от Эболы в ДР Конго достигло 304

Число подтвержденных случаев лихорадки Эбола в ДР Конго выросло до 1155. Из них 304 заболевших погибли, сообщили власти страны в соцсети Х.
По информации властей, лечение в настоящий момент проходят 326 человек. Эбола распространяется провинциях Итури, Северное Киву и Южное Киву. Итури, где продолжается вооруженный конфликт, остается главным очагом лихорадки.
О выявлении вспышки Эболы власти объявили 15 мая, спустя несколько недель, когда заболевание оставалось незамеченным. По данным аналитиков американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эпидемия в ДР Конго может стать рекордной.