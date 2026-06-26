Нидерланды победили Тунис и вышли из группы в плей-офф с первого места

Сборная Нидерландов обыграла команду Туниса в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу.
Оранжевые дважды отличились в дебюте встречи. На третьей минуте Эллиес Скири отправил мяч в свои ворота.
На седьмой забил Брайан Бробби.
После перерыва отставание сократил нападающий махачкалинского «Динамо» Хазем Мастури, но нидерландцы ответили точным ударом Яна Паула ван Хекке.
Таким образом подопечные Рональда Кумана набрали семь очков и заняли первое место в группе F.
Африканский коллектив с нулём замкнул таблицу.
Ранее Эквадор гарантировал себе участие в плей-офф ЧМ с третьего места в группе.