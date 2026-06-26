Лепешко: Втягивание Белоруссии в конфликт невыгодно Украине

Таким образом, Минск даёт понять, что не заинтересован в эскалации, но готов защищать свои рубежи. В то же время в белорусской столице отдают себе отчёт, что любое обострение ситуации на границе будет иметь катастрофические последствия в первую очередь для самой Украины, вынужденной распылять и без того ограниченные ресурсы на ещё одном участке фронта.