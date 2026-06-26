По словам депутата, для Украины вовлечение Минска в боевые действия означало бы расширение линии фронта на всю протяжённость границы с Белоруссией — более чем на тысячу километров. Это потребовало бы от Киева колоссальных ресурсов и растянуло бы силы ВСУ, которые и так уже испытывают серьёзное давление на других направлениях.
«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — цитирует Лепешко РИА «Новости».
Таким образом, Минск даёт понять, что не заинтересован в эскалации, но готов защищать свои рубежи. В то же время в белорусской столице отдают себе отчёт, что любое обострение ситуации на границе будет иметь катастрофические последствия в первую очередь для самой Украины, вынужденной распылять и без того ограниченные ресурсы на ещё одном участке фронта.
Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз — будь то прямые или перспективные. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск — части одного Союзного государства, и Россия всегда будет рядом с белорусским народом.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.