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Лепешко: Втягивание Белоруссии в конфликт невыгодно Украине

Втягивание Белоруссии в конфликт на Украине было бы стратегически невыгодно Киеву. Об этом заявил председатель постоянной комиссии по нацбезопасности палаты представителей Нацсобрания Белоруссии Геннадий Лепешко на полях Петербургского международного юридического форума.

Источник: Life.ru

По словам депутата, для Украины вовлечение Минска в боевые действия означало бы расширение линии фронта на всю протяжённость границы с Белоруссией — более чем на тысячу километров. Это потребовало бы от Киева колоссальных ресурсов и растянуло бы силы ВСУ, которые и так уже испытывают серьёзное давление на других направлениях.

«Стратегически понимаем, что втягивание Белоруссии в конфликт в первую очередь невыгодно самой украинской стороне», — цитирует Лепешко РИА «Новости».

Таким образом, Минск даёт понять, что не заинтересован в эскалации, но готов защищать свои рубежи. В то же время в белорусской столице отдают себе отчёт, что любое обострение ситуации на границе будет иметь катастрофические последствия в первую очередь для самой Украины, вынужденной распылять и без того ограниченные ресурсы на ещё одном участке фронта.

Ранее Life.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности России стоять рядом с Белоруссией в отражении любых угроз — будь то прямые или перспективные. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва и Минск — части одного Союзного государства, и Россия всегда будет рядом с белорусским народом.

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