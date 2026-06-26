Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД: Ни одна страна НАТО не почувствовала себя лучше от присутствия альянса

В МИД России проанализировали влияние Североатлантического альянса на страны присутствия. Как отметил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников, ни один регион в мире ещё не почувствовал себя лучше от присутствия там структур НАТО.

Дипломат отметил, что альянс фактически выходит за рамки своей ответственности и уже давно этого не скрывает.

«Пока что ни одному региону от присутствия в нём НАТО лучше не становилось», — приводят его слова «Известия».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой безопасности альянса. Также опасения у руководства блока вызывают Китай и КНДР. Генсек считает, что последние получают дополнительный военный опыт благодаря поддержке со стороны России.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше