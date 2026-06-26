Генсек НАТО Рютте назвал Россию долгосрочной угрозой

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал Россию «долгосрочной угрозой» для альянса.
В четверг генсек НАТО выступал в Атлантическом совете* в Вашингтоне.
«Россия остается нашей нынешней и долгосрочной угрозой. Она вкладывает 40% своего бюджета в оборону. Круглосуточно производит военную технику», — заявил генсек НАТО.
Рютте также утверждает, что Россия быстро «извлекает уроки» из боевых действий на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
В Москве также неоднократно заявляли, что на Западе оправдывают траты на милитаризацию якобы угрозой со стороны России.
* Организация признана нежелательной в России.