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Япония и Швеция сыграли вничью и на пару пробились в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и пробились в плей-офф.

Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и пробились в плей-офф.

Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме.

На 56-й минуте счёт открыл Дайдзэн Маэда.

Однако вскоре Энтони Эланга восстановил равновесие.

Этот результат позволил выйти в 1/16 финала обоим коллективам.

Японцы заняли второе место в группе F с пятью очками. Скандинавы с четырьмя расположились на третьем.

Ранее Нидерланды победили Тунис и вышли из группы в плей-офф с первого места.