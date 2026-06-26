Япония и Швеция сыграли вничью и на пару пробились в 1/16 финала ЧМ по футболу

Сборные Японии и Швеции сыграли вничью в заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу и пробились в плей-офф.
Команды обменялись забитыми мячами во втором тайме.
На 56-й минуте счёт открыл Дайдзэн Маэда.
Однако вскоре Энтони Эланга восстановил равновесие.
Этот результат позволил выйти в 1/16 финала обоим коллективам.
Японцы заняли второе место в группе F с пятью очками. Скандинавы с четырьмя расположились на третьем.
Ранее Нидерланды победили Тунис и вышли из группы в плей-офф с первого места.