США направили корабли и авиацию для помощи Венесуэле после землетрясения

Об этом говорится в заявлении командования.
Глава командования генерал Фрэнсис Донован распорядился задействовать десантный транспортный корабль Fort Lauderdale, прибрежный боевой корабль Billings, а также транспортные самолёты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. Помимо этого, будут использоваться разведывательные платформы и вертолёты.
Эти силы предназначены для доставки гуманитарных грузов, поддержки поисково-спасательных групп и обеспечения работы межведомственных партнёров, которые оценивают ущерб и оказывают помощь.
«Южное командование продолжит тесно взаимодействовать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и руководства применением непревзойдённых логистических и оперативных возможностей вооружённых сил США», — отметили в ведомстве.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.