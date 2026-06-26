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США направили корабли и авиацию для помощи Венесуэле после землетрясения

Южное командование вооружённых сил США (SOUTHCOM) направляет к берегам Венесуэлы корабли и транспортные самолёты для участия в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Южное командование вооружённых сил США (SOUTHCOM) направляет к берегам Венесуэлы корабли и транспортные самолёты для участия в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

Об этом говорится в заявлении командования.

Глава командования генерал Фрэнсис Донован распорядился задействовать десантный транспортный корабль Fort Lauderdale, прибрежный боевой корабль Billings, а также транспортные самолёты C-17 Globemaster и C-130 Hercules. Помимо этого, будут использоваться разведывательные платформы и вертолёты.

Эти силы предназначены для доставки гуманитарных грузов, поддержки поисково-спасательных групп и обеспечения работы межведомственных партнёров, которые оценивают ущерб и оказывают помощь.

«Южное командование продолжит тесно взаимодействовать с временными властями Венесуэлы для планирования, координации и руководства применением непревзойдённых логистических и оперативных возможностей вооружённых сил США», — отметили в ведомстве.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США окажут Венесуэле помощь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.

По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.

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