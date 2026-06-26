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Размороженные активы Ирана пойдут на закупку пшеницы и кукурузы у США

Трамп проинформировал о том, что размороженные активы Ирана пойдут на закупку пшеницы и кукурузы у США.

Президент США Дональд Трамп проинформировал о том, что часть размороженных иранских активов будет направлена на приобретение сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, сою и кукурузу, у американских производителей.

«Мы собираемся взять часть их средств и мы потратим их, мы будем покупать пшеницу, соевые бобы и кукурузу», — подчеркнул он в своем выступлении в Белом доме.

Ранее Трамп пригрозил Ирану прекращением диалога в случае срыва договорённостей.

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