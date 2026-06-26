ТАСС: конференция по восстановлению Украины даст Киеву лишь 1% нужных средств

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Конференция по восстановлению Украины, которая проходит в Гданьске, обеспечит для Киева лишь около 1% средств, которые требуются на восстановление страны. Это следует из подсчетов ТАСС.
На конференции, по информации кабинета министров Украины, планируется заключить контракты на сумму около $10 млрд. При этом еще летом 2025 года занимавший тогда пост главы правительства Денис Шмыгаль сообщал, что стоимость восстановления и модернизации Украины достигла $1 трлн.
В совместном прогнозе Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованном в феврале 2026 года, стоимость восстановления Украины оценивалась в $588 млрд. Но даже в этом случае $10 млрд составят лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы.
Украине, таким образом, потребуется от 58 до 100 подобных конференций, чтобы покрыть потребности восстановления.
С 25 по 26 июня в Гданьске проходит очередная международная конференция по восстановлению Украины. Власти в Киеве на мероприятии представляет премьер-министр Юлия Свириденко. Владимир Зеленский в последний момент отказался от участия в конференции в связи с напряженностью в украинско-польских отношениях.