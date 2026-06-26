ТАСС: конференция по восстановлению Украины даст Киеву лишь 1% нужных средств

В совместном прогнозе Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, опубликованном в феврале 2026 года, стоимость восстановления Украины оценивалась в $588 млрд. Но даже в этом случае $10 млрд составят лишь 1,7% требуемой общей суммы. Кроме того, эти цифры не учитывают материальных потерь Украины за последние месяцы.