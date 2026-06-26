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Владимир Бахарь получил нагрудный знак «Отличник финансовой работы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил вице-премьеру регионального правительства Владимиру Бахарю нагрудный знак «Отличник финансовой работы».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил вице-премьеру регионального правительства Владимиру Бахарю нагрудный знак «Отличник финансовой работы».

Это ведомственная награда Минфина России. Ею отмечают безупречный труд, профессиональное мастерство и вклад в решение ключевых задач в сфере государственных финансов.

Владимир Бахарь подчеркнул, что воспринимает награду как признание работы всей финансовой команды края.

«Эта награда — признание заслуг и слаженной работы всей команды финансистов нашего края, тех, кто трудится в министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований», — сказал вице-премьер.