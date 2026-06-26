Владимир Бахарь получил нагрудный знак «Отличник финансовой работы»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков вручил вице-премьеру регионального правительства Владимиру Бахарю нагрудный знак «Отличник финансовой работы».
Это ведомственная награда Минфина России. Ею отмечают безупречный труд, профессиональное мастерство и вклад в решение ключевых задач в сфере государственных финансов.
Владимир Бахарь подчеркнул, что воспринимает награду как признание работы всей финансовой команды края.
«Эта награда — признание заслуг и слаженной работы всей команды финансистов нашего края, тех, кто трудится в министерстве финансов и финансовых органах муниципальных образований», — сказал вице-премьер.