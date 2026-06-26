В регионе введен запрет на съемку и распространение информации о критически важных объектах

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал указ, запрещающий распространение сведений о расположении объектов военной инфраструктуры, систем связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, мостов и других критически важных сооружений.
Документ вводит запрет на фото- и видеосъемку, а также на распространение сведений определенного характера в СМИ и в интернете (в том числе в социальных сетях).
Кроме того, запрещено фиксировать факты работы систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и иных средств противодействия БПЛА. Нельзя распространять информацию о последствиях атак беспилотников, включая данные, позволяющие определить их тип, место падения, запуска или траекторию полета, а также сведения о месте атаки, факте поражения объектов и характере нанесенного ущерба.
За нарушение предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении в течение года — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, за повторное нарушение — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а при повторном нарушении — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.
Запрет не распространяется на информацию, официально опубликованную в СМИ, в интернете и социальных сетях органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Аналогичные меры обеспечения безопасности действуют в большинстве регионов России.