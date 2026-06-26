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Росстандарт не планирует вводить новые дорожные знаки для электросамокатов

Введение дополнительных дорожных знаков для средств индивидуальной мобильности в настоящее время не планируется.

Введение дополнительных дорожных знаков для средств индивидуальной мобильности в настоящее время не планируется.

Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.

Там напомнили, что сейчас уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ.

К ним относятся «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах и мопедах запрещено» и другие.

Ранее депутат Госдумы, вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин напомнил, что для управления мопедом или скутером с двигателем до 50 куб. см либо электромотором мощностью от 0,25 до 4 кВт требуется водительское удостоверение категории М или любая другая открытая категория.

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