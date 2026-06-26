Росстандарт не планирует вводить новые дорожные знаки для электросамокатов

Введение дополнительных дорожных знаков для средств индивидуальной мобильности в настоящее время не планируется.
Об этом РИА Новости сообщили в Росстандарте.
Там напомнили, что сейчас уже действуют специальные знаки и элементы разметки, регулирующие движение велосипедов, самокатов и других СИМ.
К ним относятся «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Велосипедная дорожка», «Движение на велосипедах и мопедах запрещено» и другие.
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