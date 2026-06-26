11 школ в крае будут отремонтированы в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году в Красноярском крае завершат ремонт 11 школ.
В том числе, в новом учебном году в Красноярске после капитального ремонта откроются четыре школы. Среди них — школа № 94 в Ленинском районе, школа № 78 в Свердловском районе, гимназия № 13 и образовательная площадка № 2 комплекса «Покровский».
В школе № 94 заменили инженерные коммуникации, провели внутреннюю отделку и обновили кровлю. Специалисты штукатурят и красят фасад, монтируют тепловой узел, затем установят подъёмник для маломобильных учеников. Школа получила новое интерактивное, технологическое и спортивное оборудование, территорию асфальтировали. 1 сентября в обновлённые классы вернутся более 1200 учеников.
В школе № 78 отремонтировали кровлю, выполнили демонтаж и стяжку полов на всех этажах. Рабочие сейчас красят стены, ведут устройство потолков, устанавливают двери и окна. Готовность объекта — 74%. В новом учебном году сюда вернутся более 1300 детей. Для школы закупят новое оборудование, запланирован ремонт спортивных площадок и благоустройство территории. Финансирование — за счёт краевой субсидии и городского бюджета.
До 2028 года в регионе обновят ещё 52 образовательных учреждения. С 2025 года модернизация школ проводится в рамках федерального проекта «Всё лучшее детям» нацпроекта «Молодёжь и дети».