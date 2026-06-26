11 школ в крае будут отремонтированы в 2026 году

В школе № 78 отремонтировали кровлю, выполнили демонтаж и стяжку полов на всех этажах. Рабочие сейчас красят стены, ведут устройство потолков, устанавливают двери и окна. Готовность объекта — 74%. В новом учебном году сюда вернутся более 1300 детей. Для школы закупят новое оборудование, запланирован ремонт спортивных площадок и благоустройство территории. Финансирование — за счёт краевой субсидии и городского бюджета.