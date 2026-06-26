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ТАСС: ВС РФ усилили давление на ВСУ под Дружковкой

В российских силовых структурах уточнили, что речь идет об ударах артиллерией и БПЛА.

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Российские войска усилили огневое давление на группировку ВСУ у Дружковки, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Сейчас идет усиление огневого давления на группировку противника в Алексеево-Дружковке», — сообщили в силовых структурах.

По данным силовиков, речь идет об ударах артиллерией и БПЛА.

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