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«Нужны войска». На Западе оценили возможность обострения ситуации на СВО

Аналитик Джонсон: нормализация ситуации в Иране не обострит конфликт на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.

«Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине. Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести», — отметил он.

По мнению Джонсона, даже если бы в Вашингтоне захотели, то все равно не сумели бы нарастить поставки вооружений для Киева.

«Системы вооружений у США уже исчерпаны, и быстро их восполнить не удастся. Ведь для этого нужны редкоземельные материалы, которых в США нет. Они есть у Китая, но Китай ими не делится», — уточнил эксперт.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.

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