«Нужны войска». На Западе оценили возможность обострения ситуации на СВО

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Возможное урегулирование конфликта в Иране вряд ли окажет негативное влияние на ситуацию на Украине, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Кто-то говорит, если США удастся стабилизировать ситуацию в Западной Азии, это снова обострит конфликт на Украине. Но как его можно снова обострить? Для этого нужны войска. А у них их нет. Их же нельзя просто взять и произвести», — отметил он.
По мнению Джонсона, даже если бы в Вашингтоне захотели, то все равно не сумели бы нарастить поставки вооружений для Киева.
«Системы вооружений у США уже исчерпаны, и быстро их восполнить не удастся. Ведь для этого нужны редкоземельные материалы, которых в США нет. Они есть у Китая, но Китай ими не делится», — уточнил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.