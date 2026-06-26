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Россия поддержала запрос Белоруссии на экстренный созыв СБ ООН

Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв СБ ООН после удара ВСУ по автобусу.

Источник: Reuters

ООН, 26 июн — РИА Новости. Россия поддержала запрос Белоруссии по срочному созыву СБ ООН из-за обстрела ВСУ автобуса с мирными жителями, заявила и.о. постпреда РФ Анна Евстигнеева.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей. Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», — сказала Евстигнеева журналистам.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.

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