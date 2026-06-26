США направили регулярные войска для помощи Венесуэле после землетрясения

25 июня в Венесуэле произошли два крупнейших за 100 лет землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Сильнее всего подземные толчки ощущались в прибрежном штате Ла-Гуайра, где в критическом состоянии оказались города Карабальеда и Плайя-Гранде. По последним данным, погибли 235 человек, пострадали более 4,3 тыс. человек. Более 200 остаются под завалами, а свыше 150 числятся пропавшими без вести.