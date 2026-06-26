Минздрав дополнил перечень редких болезней двумя орфанными заболеваниями

Минздрав России расширил перечень редких заболеваний, включив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
Теперь общее число редких заболеваний в перечне достигло 303. В обновлённую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия.
Десмоидный фиброматоз представляет собой редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани. Первичная эритромелалгия характеризуется приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей.
Кроме того, в группу «Синдромы врождённых аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью» вошёл синдром Шаафа-Янга, который относится к редким генетическим нейроразвитийным заболеваниям.
Как уточняется, расширение перечня улучшает диагностику орфанных болезней и упрощает процедуру регистрации лекарственных препаратов.
Ранее перечень бесплатной медицинской помощи, предоставляемой по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пополнился 14 методами лечения.