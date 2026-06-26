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Минздрав дополнил перечень редких болезней двумя орфанными заболеваниями

Минздрав России расширил перечень редких заболеваний, включив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа.

Минздрав России расширил перечень редких заболеваний, включив в него две орфанные болезни, следует из ведомственного документа.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Теперь общее число редких заболеваний в перечне достигло 303. В обновлённую редакцию вошли фиброматоз десмоидного типа и первичная эритромелалгия.

Десмоидный фиброматоз представляет собой редкое доброкачественное новообразование из соединительной ткани. Первичная эритромелалгия характеризуется приступами жгучей боли, резким покраснением и повышением температуры конечностей.

Кроме того, в группу «Синдромы врождённых аномалий, проявляющихся преимущественно карликовостью» вошёл синдром Шаафа-Янга, который относится к редким генетическим нейроразвитийным заболеваниям.

Как уточняется, расширение перечня улучшает диагностику орфанных болезней и упрощает процедуру регистрации лекарственных препаратов.

Ранее перечень бесплатной медицинской помощи, предоставляемой по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), пополнился 14 методами лечения.