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Reuters: США планируют поставить Турции двигатели для истребителей на $700 млн

По данным агентства, поставка послужит важным жестом в адрес Анкары накануне саммита НАТО.

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Американская администрация планирует инициировать сделку о поставке Турции двигателей для истребителей на сумму $700 млн. Об этом со ссылкой на соответствующее уведомление для Конгресса сообщило агентство Reuters.

По его данным, речь идет о нескольких десятках двигателей. Теперь у законодательного органа есть 15 дней на то, чтобы при несогласии с этими планами заблокировать сделку.

Поставка двигателей, пишет агентство, «послужит важным жестом в адрес Анкары накануне саммита НАТО», который пройдет там в начале июля. Как указывает Reuters, речь идет о двигателях General Electric для разрабатываемых Турцией истребителей пятого поколения Kaan: они являются турецкой альтернативой американским истребителям F-35 после того, как Анкару исключили из этой программы.

Истребитель Kaan создается в Турции с 2017 года в рамках программы «Национальный боевой самолет». Планируется, что в 2028 году начнется его серийное производство. Власти Турции ранее заявляли, что по тактико-техническим характеристикам Kaan превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит стоящие на вооружении ВВС республики истребители F-16.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщала, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей нового поколения F-35.

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