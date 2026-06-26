Зачем Беларусь упрощает украинцам пропуск к своим грибным местам: как будут действовать пограничники

Александр Лукашенко на этом фоне обратился к жителям Гомельской области, граничащей с регионами Украины. Он попросил не волноваться. Как уточнил Александр Лукашенко, в Беларуси есть все необходимое, чтобы защитить граждан от любого агрессора. По версии Минска, нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский своими резкими высказываниями пытался заглушить ситуацию с обстрелом автобуса в Брянской области.