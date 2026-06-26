Макрон и Мелони предлагают заменить силы ООН в Ливане

Новый контингент, по его словам, должен предотвратить превращение территории Ливана в «плацдарм для региональной эскалации».
Как заявил французский лидер по итогам переговоров с премьер-министром Италии Мелони, коалиция будет создаваться в координации с Европейским союзом и ООН, чтобы укрепить суверенитет Ливана и его вооруженных сил. Итальянский премьер, в свою очередь, отметила, что международное присутствие позволит избежать «крайне опасного вакуума безопасности».
В настоящее время численность ВСООНЛ составляет около 7,5 тысяч миротворцев примерно из 50 стран. Подразделения дислоцированы на юге Ливана в районе «голубой линии» и выполняют функции буфера между Ливаном и Израилем с 1978 года.