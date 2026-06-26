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Россия поддержала запрос Белоруссии на заседание СБ ООН из-за обстрела ВСУ

Россия поддержала запрос Белоруссии об экстренном созыве Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу с мирными жителями, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Россия поддержала запрос Белоруссии об экстренном созыве Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу с мирными жителями, заявила и.о. постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

Её слова приводит РИА Новости.

«Рассчитываем, что члены Совета Безопасности дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения», — сказала она.

ВСУ 17 июня ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.

Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии. У неё остались две дочери.

СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник военной разведки Украины Олег Иващенко стоят за атакой на автобус с детьми в Брянской области. Причастные к удару украинские боевики заочно обвиняются в теракте.

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