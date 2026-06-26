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Axios: Белый дом попросил OpenAI ограничить выпуск релиза GPT-5.6

Администрация президента США Дональда Трампа попросила компанию OpenAI ограничить выпуск своей следующей модели GPT-5.6.

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным СМИ, обратилась к компании OpenAI с просьбой ограничить распространение новой модели GPT-5.6 на начальном этапе запуска. Власти объясняют такую позицию необходимостью дополнительной проверки технологии с точки зрения безопасности.

Как сообщается, доступ к модели на первом этапе могут получить только ограниченное число партнеров, одобренных американским правительством. При этом OpenAI заранее взаимодействовала с представителями администрации и предоставила Белому дому возможность оценить потенциал и особенности новой разработки.

По информации источников, тему запуска GPT-5.6 обсуждали глава OpenAI Сэм Альтман и министр торговли США Говард Латник. Американские власти хотели удостовериться, что профильные ведомства успели протестировать систему и дать заключение перед ее более широким распространением.

Ранее ксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, может ли человек утратить навыки общения с людьми, поиска информации, выполнения различных интеллектуальных операций из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта.

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