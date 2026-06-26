Специалист по ЖКХ Бондарь: заниматься стиркой в ночные часы вполне допустимо

Когда речь заходит о бытовых делах в позднее время, у людей может возникать вопрос, допустимо ли включать стиральную машину ночью и не вызовет ли это недовольство тех, кто живёт за стеной. Заниматься стиркой в ночные часы вполне допустимо, а в плане семейного бюджета это может принести ощутимую пользу.
Об этом рассказал в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
«Любой гражданин имеет право свободно использовать домашнюю технику тогда, когда ему это удобно. Статья 30 Жилищного кодекса обязывает собственников уважать покой окружающих, однако стандартная работа исправных бытовых приборов сама по себе права других людей не нарушает», — добавил специалист.
Чтобы у людей из соседних квартир появились реальные основания для официальных заявлений, шум от работы техники должен превышать установленные санитарные нормативы, пояснил собеседник RT.
«Для тёмного времени суток этот порог составляет 30 децибел. Современные устройства в режиме стирки могут работать немного громче, но стены и перекрытия дома хорошо глушат эти звуки. Обращения по поводу работающей машинки маловероятны, так как зафиксировать нарушение здесь практически невозможно», — рассказал Бондарь.
При этом ночной график помогает существенно сберегать деньги, если в квартире установлен многотарифный прибор учета электроэнергии, отметил он.
«В период с 23 часов до 7 утра стоимость электричества падает, а в некоторых регионах эта разница оказывается весьма существенной. Поскольку нагрев воды требует много энергии, перенос процесса на ночное время помогает снизить общие расходы на коммунальные услуги. Если же сохраняются опасения потревожить чей-то сон, то уменьшить гул от вибрации, особенно во время отжима, можно очень лёгкими способами», — объяснил собеседник RT.
Достаточно приобрести специальный резиновый коврик или антивибрационные подставки, которые эффективно поглощают колебания, предложил эксперт.
«Также полезно проверить, ровно ли стоят ножки устройства, ведь именно из-за перекосов оно может сильно шуметь. Во многих моделях предусмотрен специальный тихий режим, снижающий обороты. Простая закрытая дверь в ванную комнату тоже отлично удерживает звук внутри помещения. В итоге получается, что ночная стирка помогает бережно относиться к бюджету», — заключил Бондарь.
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