Специалист по ЖКХ Бондарь: заниматься стиркой в ночные часы вполне допустимо

Когда речь заходит о бытовых делах в позднее время, у людей может возникать вопрос, допустимо ли включать стиральную машину ночью и не вызовет ли это недовольство тех, кто живёт за стеной. Заниматься стиркой в ночные часы вполне допустимо, а в плане семейного бюджета это может принести ощутимую пользу.