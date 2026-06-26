VK подтвердил удаление из App Store в России своих приложений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Напомним, 24 июня из российского App Store пропали приложения VK Музыка, VK Видео, VK Мессенджер и другие сервисы.
Как сообщили в компании VK, удаление произошло без предварительного уведомления со стороны Apple. Решение может быть связано с санкционными ограничениями в отношении руководства и структур холдинга VK.
Ранее по аналогичным причинам из магазина приложений уже удалялись некоторые сервисы компании, а в июне 2026 года из App Store исчез мессенджер Max, сообщает УтроNews.
В VK сообщили, что направили запрос в Apple для выяснения причин. Компания также заявила, что работает над решением ситуации.
Пользователи, у которых приложения были установлены ранее, могут продолжать ими пользоваться. Однако новые версии сервисов больше не доступны для загрузки и обновления через App Store.
Кроме сервисов VK, из российского магазина приложений Apple также исчезли приложения «Одноклассники» и «Дзен».
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