Боец ВС России рассказал о специальном студенческом контракте с Минобороны

«Сдача сессии обычно происходит (так — ред.), что я пишу соответствующий рапорт, что прошу меня направить туда на сдачу сессии. Командование выписывает мне командировочное удостоверение. То есть, например, в свой отпуск я еду к себе домой, вижу там маму, папу, сестер, братьев, а на сессию я еду в командировку. То есть не думайте, что вы будете, так сказать, учиться в своем отпуске», — добавил командир.