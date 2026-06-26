Боец ВС России рассказал о специальном студенческом контракте с Минобороны

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Студенты, заключившие специальный контракт с Минобороны РФ, сдают сессии в служебных командировках по рапорту, не расходуя на это дни отпуска, экзамены принимаются на общих основаниях, а командование учитывает профильную специальность военнослужащего и поощряет применение полученных знаний в подразделении, сообщил командир отделения взвода охраны и студент с позывным Успех.
Телемост с родными, друзьями и преподавателями прошел в зоне специальной военной операции для студентов Воронежской государственной академии спорта (ВГАС), заключивших специальный контракт с Минобороны России и проходящих службу в подразделениях войск беспилотных систем группировки войск «Север», сообщило российское оборонное ведомство.
«Ребята задавали вопросы с энтузиазмом, спрашивали про какие-то особенности», — сказал командир на видео от Минобороны РФ.
Боец рассказал, что, когда командование узнало, что он учится на тренера по пулевой стрельбе, оно его поддержало, и теперь Успех помогает сослуживцам осваивать штатное вооружение.
«Сдача сессии обычно происходит (так — ред.), что я пишу соответствующий рапорт, что прошу меня направить туда на сдачу сессии. Командование выписывает мне командировочное удостоверение. То есть, например, в свой отпуск я еду к себе домой, вижу там маму, папу, сестер, братьев, а на сессию я еду в командировку. То есть не думайте, что вы будете, так сказать, учиться в своем отпуске», — добавил командир.
Успех отметил, что сдача экзаменов проходит на общих основаниях.
«Может быть, с какой-то лояльностью преподавателей, что я уже непосредственно работаю по специальности, так скажем. И все, возвращаясь к себе в подразделение, закончив очередную сессию и перейдя на очередной курс, я как студент Воронежской государственной академии спорта чувствую себя прекрасно, что я могу и учиться, и приближать победу нашей страны», — заключил боец.