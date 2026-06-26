Семь моряков пострадали при пожаре на военном корабле в США

Мейпорт — база для кораблей прибрежной зоны типа Freedom. Indianapolis входил в состав корабельной ударной группы, которая в 2024 году отразила атаку йеменских хуситов во время перехода через Баб-эль-Мандебский пролив и Красное море вместе с эсминцами USS Stockdale и USS Spruance.