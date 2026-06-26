Утечка секретов ВСУ ударила по Зеленскому: главная новость СВО 26 июня

«Переписка людей такого уровня должна проходить в закрытом режиме. Нет вопросов к тому, что фон дер Ляйен отказывается предоставлять доступ к закрытому чату. Там могли обсуждать политические или деликатные вопросы. Они могли обсуждать вопросы, связанные с коррупцией. А фон дер Ляйен завязана на коррупционных вопросах по уши. Поэтому никто не хочет давать доступ к этому чату», — пояснил эксперт.