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Утечка секретов ВСУ ударила по Зеленскому: главная новость СВО 26 июня

В Европе разгорелся скандал из-за тайного чата главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен с Владимиром Зеленским. Что там обсуждали — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский вел тайные переписки в европейскими политиками. В ЕС вспыхнул скандал, а тайный чат требуют рассекретить.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что обсуждали политики.

Напомним, по информации Berliner Zeitung, в ЕС начали расследование из-за секретного чата фон дер Ляйен с Зеленским и европейскими лидерами. Среди последних упоминаются канцлер ФРГ Фридрих Мерц, французский лидер Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и уходящий с поста премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Отмечается, что расследование проведет европейский омбудсмен Тереза Анжиньо. Она проверит, не нарушила ли ЕК правила прозрачности, отказавшись предоставлять доступ к переписке.

«Переписка людей такого уровня должна проходить в закрытом режиме. Нет вопросов к тому, что фон дер Ляйен отказывается предоставлять доступ к закрытому чату. Там могли обсуждать политические или деликатные вопросы. Они могли обсуждать вопросы, связанные с коррупцией. А фон дер Ляйен завязана на коррупционных вопросах по уши. Поэтому никто не хочет давать доступ к этому чату», — пояснил эксперт.

Данилин не исключил, что там же могли обсуждаться темы, связанные с боевыми действиями на Украине.

«Там могли быть темы, связанные с организацией наступления ВСУ, боевыми действиями», — добавил специалист.

Ранее Зеленский попал еще в один скандал. Во время выступления фон деря Ляйен в прямом эфире он появился в странном виде.

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