В РФ поддержали запрос Белоруссии на экстренное заседание ООН

Россия поддержала обращение Белоруссии о срочном созыве Совета Безопасности ООН после удара беспилотника по автобусу с гражданами республики, включая детей. Об этом заявила и.о. постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева, передают в российской миссии.
По её словам, речь идёт об атаке на транспортное средство, в котором находились мирные жители — граждане Белоруссии. Москва рассчитывает на оценку произошедшего со стороны членов Совбеза ООН.
Отдельно отмечается, что инцидент произошёл с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду из Гомельской области. По данным, озвученным врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком, дети направлялись на отдых в Геленджик, когда по транспорту был нанесён удар беспилотником самолётного типа. В результате погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди пострадавших — шестеро детей.
Информация о происшествии была доведена региональными властями 17 июня. В сообщениях подчёркивается, что пострадавшие получили медицинскую помощь, обстоятельства атаки уточняются.
Подчёркивается, что вопрос о созыве Совета Безопасности ООН поднят именно в связи с характером удара по гражданскому транспорту и присутствием среди пассажиров несовершеннолетних.
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