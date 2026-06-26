В РФ поддержали запрос Белоруссии на экстренное заседание ООН

Отдельно отмечается, что инцидент произошёл с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду из Гомельской области. По данным, озвученным врио губернатора Брянской области Егором Ковальчуком, дети направлялись на отдых в Геленджик, когда по транспорту был нанесён удар беспилотником самолётного типа. В результате погибла женщина, восемь человек получили травмы, среди пострадавших — шестеро детей.