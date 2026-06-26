Боец «Севера» рассказал, как ему удается совмещать службу и вуз

«В составе 2-й бригады спецназа, когда мы подносили продовольствие, воду и боеприпасы для расчета FPV, которые стояли на позиции мимо FPV-дронов, так сказать, пришлось уворачиваться, я получил травму левой ноги, но боевая задача была выполнена. Продовольствие и боеприпасы были доставлены, и я был подан на государственную награду», — поделился командир.