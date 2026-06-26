Боец «Севера» рассказал, как ему удается совмещать службу и вуз

БЕЛГОРОД, 26 июн — РИА Новости. Командир отделения взвода охраны с позывным Успех, проходящий службу в отдельном полку беспилотных систем группировки «Север», сообщил РИА Новости, что параллельно он получает высшее образование.
Успех подписал контракт более года назад, прошел службу в подразделении специального назначения, а затем продолжил ее в полку беспилотных систем группировки войск «Север».
«Я командую отделением, которое обеспечивает безопасность личного состава, находящегося в пункте временной дислокации, и командование полком командного пункта управления… Кроме выполнения задач, я получаю образование в высшем учебном заведении», — рассказал военнослужащий, отметив, что планирует стать тренером по стрельбе.
По его словам, навыки, полученные за годы занятий пулевой стрельбой в вузе, он применяет и сейчас, а в свободное время помогает сослуживцам осваивать различные образцы вооружения.
Собеседник агентства добавил, что был награжден медалью Жукова за выполнение боевых задач.
«В составе 2-й бригады спецназа, когда мы подносили продовольствие, воду и боеприпасы для расчета FPV, которые стояли на позиции мимо FPV-дронов, так сказать, пришлось уворачиваться, я получил травму левой ноги, но боевая задача была выполнена. Продовольствие и боеприпасы были доставлены, и я был подан на государственную награду», — поделился командир.
Успех подчеркнул, что главной опорой для него остаются сплоченность коллектива и поддержка семьи.