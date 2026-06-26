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Мерцу конец: канцлеру ФРГ предрекли досрочные выборы и крах после скандала

Мерц очень скоро может потерять власть. Политолог Рар в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, какая судьба ждет нынешнего канцлера Германии и кто может занять его место.

Источник: Аргументы и факты

Позиции канцлера Германии Фридриха Мерца остаются крайне шаткими. Политолог Александр Рар в эксклюзивной беседе с aif.ru отметил, что постоянные внутренние конфликты в правящей коалиции и неспособность правительства провести назревшие реформы могут привести к коллапсу власти и досрочному роспуску парламента.

При этом, отметил эксперт, рейтинг оппозиции продолжает расти, что делает внеочередные выборы крайне рискованным сценарием для действующей власти.

«Что касается господина Мерца, то постоянные склоки в правящей коалиции и провал реформ могут спровоцировать досрочные выборы в Бундестаг. Судя по сегодняшним опросам общественного мнения, первое место на них займет ультраправая партия “Альтернатива для Германии”, — сказал Рар.

Политолог объяснил, как Мерц теоретически сможет удержать власть.

«Он может попытаться остаться у власти, опираясь на репрессии против “АдГ” и создав коалицию не только с социал-демократами, как сейчас, но и с партией “Зелёных”. Однако такая конструкция будет крайне неустойчивой», — отметил Рар.

политические шатания происходит и в других странах Европы. Вернуть ситуацию в привычное русло можно только одним способом — если экономики стран ЕС будут значительным образом исправлены.

«Однако пока что народы этих улучшений не чувствуют, и запрос на радикаьные силы лишь возрастает», — резюмировал Рар.

Напомним, премьер Британии Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера правящей лейбористской партии. Он покинет этот пост и правительство после выборов преемника до сентября.

Ранее Рар отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон в мае 2027 года по закону уйдет в отставку, и вряд ли на предстоящих выборах снова победит либерал-центрист. Скорее, президентом Франции станет либо ультраправый, либо ультралевый политик.

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