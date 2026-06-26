Бойцы «Востока» сорвали подготовку к штурму ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» в Запорожской области нанесли удары по местам скопления противника и ликвидировали штурмовые группы ВСУ еще на этапе сосредоточения. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе воздушной разведки в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА группировки войск “Восток” обнаружил скрытное перемещение групп противника. Боевики ВСУ выдвигались в район сосредоточения для накапливания сил и подготовки к дальнейшим штурмовым действиям. По полученным координатам операторы ударных БПЛА, подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Восток” нанесли огневое поражение по местам скопления противника ударами FPV-дронов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате боевой работы живая сила противника была ликвидирована еще на этапе сосредоточения, что позволило сорвать выдвижение штурмовых групп противника к переднему краю на данном участке проведения СВО.
Кроме того, в Запорожской области разведывательный расчет БПЛА обнаружил разветвленную сеть замаскированных опорных пунктов противника. По координатам укрытий открыли огонь расчеты 122-мм буксируемых гаубиц Д-30. Артиллерийским огнем были поражены опорные пункты, высокая интенсивность стрельбы позволила заблокировать перемещение боевиков по траншеям и разрушить заглубленные блиндажи.
По данным оборонного ведомства, на том же направлении операторы БПЛА выявили и уничтожили пункты временной дислокации противника в домах частного сектора населенных пунктов, блиндажи в лесополосах и личный состав ВСУ. После уточнения координат целей данные были переданы ударным расчетам. Кадры объективного контроля зафиксировали точные попадания по укрытиям и живой силе противника. Взаимодействие и боевая работа расчетов ударных и разведывательных БПЛА велись с командного пункта средствами связи отечественного производства.