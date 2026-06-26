«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ «Богдана» на добропольском направлении

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие расчета ударного беспилотного летательного аппарата “Ланцет” соединения войск беспилотных систем группировки войск “Центр” в ходе боевой работы уничтожили с высокой точностью самоходную артиллерийскую установку “Богдана” калибра 155-мм на добропольском направлении», — информировали в ведомстве.
Также, по его данным, в ходе плановых разведывательных полетов операторами беспилотников было выявлено движение живой силы ВСУ в лесопосадках и укрытиях в разрушенных строениях. Полученные координаты были переданы расчетам ударных дронов, которые нанесли огневое поражение по выявленным целям. После ударов уничтожено до десятка боевиков ВСУ, укрывавшихся в домах и лесополосах.
В министерстве также сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» совершили налет на живую силу формирований ВСУ. Обнаруженная группа боевиков пыталась скрыться в строениях на окраинах населенного пункта Доброполье. Все выявленные цели были уничтожены.
Кроме того, в режиме свободной охоты была выявлена и точечным ударом FPV-дрона уничтожена мобильная огневая группа формирований ВСУ.