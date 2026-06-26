«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ «Богдана» на добропольском направлении

Также, по его данным, в ходе плановых разведывательных полетов операторами беспилотников было выявлено движение живой силы ВСУ в лесопосадках и укрытиях в разрушенных строениях. Полученные координаты были переданы расчетам ударных дронов, которые нанесли огневое поражение по выявленным целям. После ударов уничтожено до десятка боевиков ВСУ, укрывавшихся в домах и лесополосах.