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«Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ «Богдана» на добропольском направлении

Бойцы группировки «Центр» также уничтожили до десятка боевиков противника.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника «Ланцет» группировки войск «Центр» уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» на добропольском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие расчета ударного беспилотного летательного аппарата “Ланцет” соединения войск беспилотных систем группировки войск “Центр” в ходе боевой работы уничтожили с высокой точностью самоходную артиллерийскую установку “Богдана” калибра 155-мм на добропольском направлении», — информировали в ведомстве.

Также, по его данным, в ходе плановых разведывательных полетов операторами беспилотников было выявлено движение живой силы ВСУ в лесопосадках и укрытиях в разрушенных строениях. Полученные координаты были переданы расчетам ударных дронов, которые нанесли огневое поражение по выявленным целям. После ударов уничтожено до десятка боевиков ВСУ, укрывавшихся в домах и лесополосах.

В министерстве также сообщили, что расчеты ударных FPV-дронов 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки «Центр» совершили налет на живую силу формирований ВСУ. Обнаруженная группа боевиков пыталась скрыться в строениях на окраинах населенного пункта Доброполье. Все выявленные цели были уничтожены.

Кроме того, в режиме свободной охоты была выявлена и точечным ударом FPV-дрона уничтожена мобильная огневая группа формирований ВСУ.