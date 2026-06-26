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Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 235 человек

Медицинскую помощь после землетрясения в Венесуэле получили более 4300 человек, погибли 235, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

Медицинскую помощь после землетрясения в Венесуэле получили более 4300 человек, погибли 235, заявил министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

Об этом Альварадо заявил в эфире государственного телеканала VTV.

По его словам, большинство пострадавших отделались лёгкими травмами, однако есть пациенты в состоянии средней тяжести и тяжёлые, многим потребовались хирургические вмешательства. Около 235 человек поступили в больницы уже без признаков жизни либо скончались сразу после поступления.

Министр отметил, что самая сложная ситуация сохраняется в штате Ла-Гуайра, где зафиксировано наибольшее число погибших и раненых.

Сразу после землетрясения по всей стране был задействован государственный механизм реагирования на чрезвычайные ситуации, а в наиболее пострадавших районах к оказанию помощи привлекли более 5 тыс. медицинских работников, включая свыше 1200 врачей.

К работе подключились не только государственные, но и частные клиники. Более 150 пациентов проходят лечение в частных медицинских учреждениях, многие пострадавшие с лёгкими травмами уже выписаны.

По данным Геологической службы США, землетрясение, произошедшее в ночь на 25 июня, стало крупнейшим в Венесуэле с 1900 года.

В стране после землетрясения введено чрезвычайное положение.

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