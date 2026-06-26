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Саперы разминируют маршруты снабжения на Краснолиманском направлении

Российские саперы разминируют пути снабжения на Краснолиманском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Саперы группировки войск «Запад» разминируют маршруты снабжения на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющих задачи на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, которыми ВСУ пытаются замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане.

«Военные инженеры, несмотря на сложную воздушную обстановку, оперативно проводят разминирование. В случаях когда разминирование невозможно, взрывоопасные предметы уничтожаются на месте обнаружения накладным зарядом», — добавили в МО.