Артиллеристы ВС РФ уничтожили два укрытия ВСУ в частном секторе Константиновки

«Операторами разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем были выявлены два временных укрытия украинских боевиков, оборудованных в подвалах домов частного сектора города [Константиновка]. Координаты были переданы артиллерийскому расчету. В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом», — говорится в сообщении.