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Артиллеристы ВС РФ уничтожили два укрытия ВСУ в частном секторе Константиновки

В Минобороны РФ сообщили, что военнослужащие Южной группировки уничтожили в районе населенного пункта замаскированную технику ВСУ.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие-артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два укрытия противника в частном секторе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.

«Операторами разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем были выявлены два временных укрытия украинских боевиков, оборудованных в подвалах домов частного сектора города [Константиновка]. Координаты были переданы артиллерийскому расчету. В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что военнослужащие группировки уничтожили в районе населенного пункта замаскированную технику ВСУ.