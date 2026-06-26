Артиллеристы ВС РФ уничтожили два укрытия ВСУ в частном секторе Константиновки

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие-артиллеристы Южной группировки войск ВС РФ уничтожили два укрытия противника в частном секторе населенного пункта Константиновка в ДНР, сообщили в Минобороны России.
«Операторами разведывательных дронов подразделения войск беспилотных систем были выявлены два временных укрытия украинских боевиков, оборудованных в подвалах домов частного сектора города [Константиновка]. Координаты были переданы артиллерийскому расчету. В результате точных ударов объекты были полностью уничтожены вместе с находившимся в них личным составом», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что военнослужащие группировки уничтожили в районе населенного пункта замаскированную технику ВСУ.