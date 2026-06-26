Саперы «Запада» разминировали маршруты снабжения у Красного Лимана

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Военнослужащие инженерно-саперной роты группировки войск «Запад», несмотря на сложную воздушную обстановку, разминируют ключевые маршруты снабжения на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие инженерно-саперной роты 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” ежедневно проводят инженерную разведку и обезвреживание взрывоопасных предметов на ключевых маршрутах снабжения и ротации личного состава, выполняющих задачи на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.
В ходе выполнения задач военнослужащие обнаруживают неразорвавшиеся FPV-дроны, самодельные взрывные устройства и различные мины, которыми противник пытается замедлить продвижение штурмовиков группировки в Красном Лимане. Военные инженеры, несмотря на сложную воздушную обстановку, оперативно проводят разминирование. В случаях, когда разминирование невозможно, взрывоопасные предметы уничтожаются на месте обнаружения накладным зарядом.
Кроме того, военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии продолжают срывать попытки ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на позиции на окраинах Красного Лимана. На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ. Применяя ударные беспилотники по технике противника, операторы срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ на свои позиции.
Профессиональные и слаженные действия саперов группировки войск «Запад» позволяют обеспечить непрерывное снабжение и продвижение российских войск на линии боевого соприкосновения.