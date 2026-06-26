Саперы «Запада» разминировали маршруты снабжения у Красного Лимана

Кроме того, военнослужащие войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии продолжают срывать попытки ВСУ осуществить подвоз боеприпасов и материальных средств на позиции на окраинах Красного Лимана. На кадрах объективного контроля зафиксированы прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких дистанционно управляемых роботизированных комплексов ВСУ. Применяя ударные беспилотники по технике противника, операторы срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава ВСУ на свои позиции.