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Россия поддержала запрос Беларуси о заседании Совбеза ООН после атаки на автобус

Россия рассчитывает на принципиальную оценку Совбеза ООН после удара по автобусу.

Источник: Комсомольская правда

Россия поддержала обращение Беларуси о проведении экстренного заседания Совбеза ООН после удара ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами. Об этом заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу», — сказала дипломат журналистам.

Евстигнеева отметила, что Москва рассчитывает на принципиальную оценку преступления против мирного населения со стороны членов Совбеза ООН.

Напомним, 17 июня ВСУ нанесли удар БПЛА по автобусу, в котором находились юные белорусские футболисты. В результате погибла сопровождающая спортсменов беременная женщина, пострадали восемь человек.

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал атаку на белорусский автобус в Брянской области бандитизмом и фашизмом. По его словам, Минск четко констатирует факт, что это беспилотник украинского происхождения.

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