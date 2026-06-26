Спецназ «Центра» задействует «Молнии» для решения боевых и гуманитарных задач

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спецназ группировки войск «Центр» использует беспилотники самолетного типа «Молния-2» для решения спектра боевых задач и доставки гуманитарных грузов жителям оккупированных боевиками ВСУ населенных пунктов ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Кроме боевого применения, военнослужащие соединения специального назначения группировки войск “Центр” используют беспилотники самолетного типа “Молния-2” в транспортной модификации. В дроны загружаются продукты питания, медикаменты, вода, теплые вещи и другие полезные грузы, которые затем доставляются на передовые позиции штурмовикам группировки, а также мирным жителям в освобождаемые населенные пункты на территории ДНР», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что сейчас в арсенале спецназа имеется ударная версия дрона с мощной боевой частью, которая используется для уничтожения вражеских целей. Разведывательная «Молния-Р» задействована для ведения воздушной разведки местности и корректировки огня. А «Молния-ПВО» используется для перехвата вражеских дронов в воздухе.
В министерстве отметили, что применение различных модификаций «Молнии-2» позволяет военнослужащим эффективно выполнять боевые задачи, а универсальность «Молний» делает беспилотник незаменимым инструментом в руках расчетов БПЛА.