Ученые «виртуально прочитали» один из папирусных свитков из Геркуланума

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Исследователи сообщили о «виртуальном прочтении» одного из папирусных свитков, найденных в древнеримском городе Геркуланум, который в первом веке нашей эры был уничтожен в результате извержения Везувия.
Свитки принадлежат к коллекции из более чем 400 папирусов, найденных на вилле, которая, как полагают, принадлежала тестю Юлия Цезаря. Расшифровка происходила в рамках международного проекта Vesuvius Challenge.
«Мы полностью виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667, ни разу не прикоснувшись к его страницам. Это первый папирус из Геркуланума, который был полностью развернут и прочитан в цифровом виде», — говорится в коммюнике на сайте проекта.
Как отмечается, это также первый случай, когда сохранившийся текст свернутого геркуланского свитка был прочитан непрерывно, от начала до конца, а не отдельными словами или фрагментами.
Свиток PHerc. 1667 представлял собой обугленную, свернутую в рулон массу карбонизированного папируса. Предыдущие попытки развернуть его привели к утрате большей части материала. Теперь исследователи просканировали оставшийся папирус с помощью рентгеновской томографии, восстановили внутренний слой, виртуально развернули его в плоскую поверхность, пригодную для чтения, и с помощью алгоритмов машинного обучения выявили едва заметные следы древних чернил.
Найденный текст представляет собой философский трактат по этике, и имеющиеся данные указывают на стоическое произведение, посвященное человеческой природе и нравственному развитию человека.
«Мы исследуем нечто, но не сможем постичь его, если каким-либо образом отдалимся от самих себя и собственной природы», — говорится в одном из расшифрованных фрагментов трактата.