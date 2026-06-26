Ученые «виртуально прочитали» один из папирусных свитков из Геркуланума

«Мы полностью виртуально развернули и прочитали свиток PHerc. 1667, ни разу не прикоснувшись к его страницам. Это первый папирус из Геркуланума, который был полностью развернут и прочитан в цифровом виде», — говорится в коммюнике на сайте проекта.