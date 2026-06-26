Придет радикал: место Стармера в Британии может занять неожиданный кандидат

Кресло премьер-министра Великобритании может занять представитель ультраправых сил. Подобный сценарий не исключен и в странах-лидерах Евросоюза — во Франции и Германии, сказал в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог Александр Рар.
«Премьер Стармер уходит с поста, потому что лишился поддержки Лейбористской партии, а шансы на победу на следующих выборах приблизились к нулю. Теперь следующим премьер-министром Великобритании вполне может стать ультраправый Найджел Фараж. Идет необратимая радикализация общества и политики», — констатировал эксперт.
Давно шатается премьерское кресло и под канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отметил Рар, постоянные склоки в правящей коалиции и провал реформ могут спровоцировать досрочные выборы в Бундестаг, и, судя по сегодняшним опросам общественного мнения, первое место на них займет ультраправая партия «Альтернатива для Германии».
В мае 2027 года по закону пост президента Франции покинет Эммануэль Макрон, и вряд ли на выборах вновь победит либерал-центрист. Скорее, отметил Рар, президентом станет либо ультраправый, либо ультралевый политик.
«Можно предположить, что если в большинстве стран Европы к власти придут правые силы, поддержка Украины просто закончится. Однако надо отдавать себе отчёт в том, что нынешние правящие элиты так просто власть не отдадут. Борьба в европейских политических кругах будет только обостряться», — резюмировал политолог.
Ранее Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, при этом отметив, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового руководителя партии.