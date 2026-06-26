Придет радикал: место Стармера в Британии может занять неожиданный кандидат

«Можно предположить, что если в большинстве стран Европы к власти придут правые силы, поддержка Украины просто закончится. Однако надо отдавать себе отчёт в том, что нынешние правящие элиты так просто власть не отдадут. Борьба в европейских политических кругах будет только обостряться», — резюмировал политолог.