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Придет радикал: место Стармера в Британии может занять неожиданный кандидат

В Великобритании кресло премьера может занять представитель ультраправых сил. Политолог Рар в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, что ждет Европу.

Источник: Аргументы и факты

Кресло премьер-министра Великобритании может занять представитель ультраправых сил. Подобный сценарий не исключен и в странах-лидерах Евросоюза — во Франции и Германии, сказал в эксклюзивной беседе с aif.ru политолог Александр Рар.

«Премьер Стармер уходит с поста, потому что лишился поддержки Лейбористской партии, а шансы на победу на следующих выборах приблизились к нулю. Теперь следующим премьер-министром Великобритании вполне может стать ультраправый Найджел Фараж. Идет необратимая радикализация общества и политики», — констатировал эксперт.

Давно шатается премьерское кресло и под канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Как отметил Рар, постоянные склоки в правящей коалиции и провал реформ могут спровоцировать досрочные выборы в Бундестаг, и, судя по сегодняшним опросам общественного мнения, первое место на них займет ультраправая партия «Альтернатива для Германии».

В мае 2027 года по закону пост президента Франции покинет Эммануэль Макрон, и вряд ли на выборах вновь победит либерал-центрист. Скорее, отметил Рар, президентом станет либо ультраправый, либо ультралевый политик.

«Можно предположить, что если в большинстве стран Европы к власти придут правые силы, поддержка Украины просто закончится. Однако надо отдавать себе отчёт в том, что нынешние правящие элиты так просто власть не отдадут. Борьба в европейских политических кругах будет только обостряться», — резюмировал политолог.

Ранее Стармер объявил о своей отставке с поста лидера правящей Лейбористской партии, при этом отметив, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового руководителя партии.

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