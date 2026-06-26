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Собянин сообщил об уничтожении ещё шести дронов над Москвой

Силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников над Москвой.

Силы ПВО уничтожили ещё шесть беспилотников над Москвой.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Ранее силы ПВО уничтожили восемь беспилотников, летевших на Москву.

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