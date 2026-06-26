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В ВС РФ разработали два военно-прикладных вида спорта по беспилотникам

Начальник отдела физической подготовки Московского военного округа сообщил, что по ним будут утверждены спортивные разряды.

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Два военно-прикладных вида спорта по беспилотным системам разработаны, в дальнейшем по ним будут утверждены спортивные разряды. Об этом рассказал начальник отдела физической подготовки Московского военного округа (МВО) Роман Ивин.

«Беспилотные системы — для них на сегодняшний день в вооруженных силах уже разработаны два военно-прикладных вида спорта — для них вводятся спортивные разряды», — сказал он на видео, предоставленном пресс-службой МВО.

Там проинформировали, что на базе танковой дивизии округа в поселке Мулино состоялись всеармейские сборы с начальниками физической подготовки соединений и воинских частей. «В ходе сборов военнослужащие провели обмен передовым опытом организации физической подготовки личного состава, изучили новые методики тренировок и отработали практические занятия на объектах учебно-материальной базы дивизии», — пояснили в пресс-службе.

В округе подчеркнули, что проведенные сборы призваны выработать единые подходы к физической тренировке военнослужащих и повысить квалификацию инструкторского состава.