Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт

«Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой», — сказал Баранов.