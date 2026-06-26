Рой морских подводных дронов может уничтожить авианосец, рассказал эксперт

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) совместно с КБ ОСК «Рубин» и другими предприятиями корпорации ведут активную работу по разработке технологии управления и применения роя морских подводных дронов для уничтожения, в частности, авианосных групп противника, сообщил РИА Новости заместитель гендиректора КБ «Рубин» Андрей Баранов по итогам военно-морского салона «Флот-2026».
«Работа по беспилотью идет очень активно. Конфликты последних лет, в том числе СВО, показали, что стрельба из-под воды очень эффективна, это оружие номер один. Потому что искусственный интеллект позволяет применять сегодня стаи беспилотников везде, в том числе и под водой», — сказал Баранов.
По его словам, эта работа является одним из самых актуальных направлений инженерной мысли.
«Хорошо скоординированный рой беспилотников, надводных или подводных, прорвет любую оборону авианосца противника», — добавил он.
Конструкторы ОСК очень напряженно работают в этом направлении, потому что «это тот самый тренд, который надо оседлать как можно быстрее — за ним будущее», подчеркнул замгендиректора.
Он напомнил, что ранее представленные ОСК и «Рубином» морские подводные беспилотники типа «Клавесин» и «Суррогат» — это достаточно крупные автономные аппараты монодействия. «Как малая подводная лодка, только без людей», — пояснил Баранов.
«Что же касается роя, это совсем другой подход: речь идет о максимально миниатюрных дронах, но их очень много, — от 10 до 100 в одном рое в зависимости от цели и от возможности их связать одним управлением», — заявил заместитель гендиректора.
Президент РФ Владимир Путин на совещании в январе 2026 года по развитию автономных систем заявил, что для развития автономных систем во всех средах России необходимо иметь суверенные технологии искусственного интеллекта, прежде всего его стремительно развивающегося генеративного направления.