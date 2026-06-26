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Юрист Палюлин: при отсутствии сведений о выплате кредита надо обратиться в банк

Преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин объяснил в беседе с RT, что делать в случае отсутствия в кредитной истории информации о погашении задолженности.

Источник: RT на русском

Преподаватель Университета «Синергия», правозащитник Антон Палюлин объяснил в беседе с RT, что делать в случае отсутствия в кредитной истории информации о погашении задолженности.

«Первое, что необходимо сделать после полного закрытия долга, — запросить в банке официальную справку об отсутствии задолженности и прекращении действия кредитного договора. Этот документ станет главным доказательством в споре с финансовым учреждением», — подчеркнул собеседник RT.

Следующим шагом, по его словам, становится прямое обращение в банк с требованием актуализировать данные.

«Если банк игнорирует требование или тянет время, инициативу берёт на себя само бюро кредитных историй. Практика показывает, что банки крайне неохотно признают свои ошибки в переписке с бюро, опасаясь санкций регулятора. За неисполнение обязанности по представлению в установленный законом срок сведений в бюро кредитных историй предусмотрена административная ответственность», — напомнил эксперт.

Как отметил аналитик, угроза штрафа часто действует на банк отрезвляюще, заставляя операционные отделы экстренно исправлять реестры и отправлять корректировки.

«Когда досудебное урегулирование заходит в тупик, остаётся обращение в суд», — посоветовал он.

Как добавил Палюлин, если из-за чужой ошибки заёмщик не смог взять ипотеку по льготной ставке и был вынужден кредитоваться в другом месте под более высокий процент, разница в переплате подлежит возмещению за счёт виновного банка.

Ранее россиян предупредили, что неиспользуемые кредитки влияют на расчёт долговой нагрузки.