Юрист Палюлин: при отсутствии сведений о выплате кредита надо обратиться в банк

«Если банк игнорирует требование или тянет время, инициативу берёт на себя само бюро кредитных историй. Практика показывает, что банки крайне неохотно признают свои ошибки в переписке с бюро, опасаясь санкций регулятора. За неисполнение обязанности по представлению в установленный законом срок сведений в бюро кредитных историй предусмотрена административная ответственность», — напомнил эксперт.