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Глава РФПИ назвал Сороса хакером, захватившим всю систему НПО

Дмитриев: Сорос управляет мировой политикой через общественные организации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал скандально известного финансиста Джорджа Сороса хакером, захватившим всю систему неправительственных организаций (НПО) для контроля над мировой политикой.

Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации — его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине «оранжевую революцию» в 2004 году и «евромайдан» в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.

«Сорос — хакер, захвативший всю систему НПО для продвижения левых идей и контроля над глобальной политикой», — написал Дмитриев в соцсети X.

Так глава РФПИ прокомментировал фрагмент интервью американского миллиардера Илона Маска, в котором тот заявил, что Сорос — «системный хакер», который сумел «взломать систему» и превратить неправительственные организации в машины для взяток.

Ранее Маск сравнил Сороса, чьи фонды часто обвиняют в организации смены власти в ряде стран, с антигероем Магнето, противником Людей Икс из вселенной Marvel, а его сына — с маленьким Магнето.

В России «Открытое общество» и «Открытое общество — фонд содействия» Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.

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