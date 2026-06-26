ТАСС: ВСУ в панике пытаются бежать из Алексеево-Дружковки

«Противник несет большие потери в Алексеево-Дружковке из-за того, что российские войска усилили огневое давление. Такая ситуация вызвала панику в рядах ВСУ, все чаще наблюдаются попытки солдат ВСУ сбежать с позиций в населенном пункте. Выходить пытаются небольшими группами», — сообщили в силовых структурах.