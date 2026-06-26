ТАСС: ВСУ в панике пытаются бежать из Алексеево-Дружковки

ДОНЕЦК, 26 июня. /ТАСС/. Украинские солдаты в панике пытаются небольшими группами бежать из населенного пункта Алексеево-Дружковка. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, причиной участившихся попыток бегства стало усиление ударов по местам расположения ВСУ в населенном пункте.
«Противник несет большие потери в Алексеево-Дружковке из-за того, что российские войска усилили огневое давление. Такая ситуация вызвала панику в рядах ВСУ, все чаще наблюдаются попытки солдат ВСУ сбежать с позиций в населенном пункте. Выходить пытаются небольшими группами», — сообщили в силовых структурах.
Ранее ТАСС сообщал, что российские войска усилили огневое давление на группировку ВСУ у Дружковки.